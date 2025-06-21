نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة مطروح بنسبة نجاح 84.4%.. ورابط الاستعلام برقم الجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت 21 يونيو 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 84.4%، وسط حالة من الترقب والفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور بعد الإعلان الرسمي للنتائج.

وقد حرص المحافظ على الاتصال بالطلاب الأوائل وأسرهم هاتفيًا لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة التعليمية والطلاب المجتهدين.

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قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 11،775 طالبًا وطالبة، نجح منهم 9،935 طالبًا، وهو ما يمثل نسبة نجاح 84.4%.

وأشارت إلى أن النتيجة متاحة الآن عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس عبر الرابط التالي: