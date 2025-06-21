وزير الاتصالات يشارك فى فعالية إطلاق مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 01:33 مساءً -

وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) فى العاصمة الإيطالية روما؛ بحضور أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالى، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول الأفريقية، وممثلى المنظمات الدولية، والشركات التكنولوجية العالمية والأفريقية.

ويأتى إطلاق المركز بشراكة وثيقة بين إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. ويستهدف المركز تسريع وتيرة التحول الرقمى فى القارة الأفريقية وتسريع التنمية الصناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى فى القارة، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأفريقى للذكاء الاصطناعى. حيث تم اختيار 14 دولة أفريقية لبدء التعاون معها من بينها مصر.

وتتمثل أهداف المركز فى تحقيق زيادة كبيرة فى إمكانية الوصول إلى الحوسبة لمبتكرى الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا، وتطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعى فى البلدان ذات الأولوية، بالإضافة إلى إنشاء شراكات بين المشاريع الأفريقية والشركات الإيطالية من مجموعة السبع، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمعالجة تحديات التنمية، فضلا عن نمو تدفق الاستثمار إلى منظومة الذكاء الاصطناعى الأفريقية.

حضر فعاليات إطلاق المركز الدكتورأحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى الذى تم اختياره ممثلا عن مصر كعضو مؤسس فى المجلس التنفيذى لتسيير أعمال المبادرة وشارك فى مختلف فعاليات المؤتمر الذى عُقد لتبادل الرؤى حول المركز وسبل تحقيق أهدافه المستقبلية.