نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: دخول إنتاج جديد من شل وإيني الخدمة يوليو المقبل.. و3 سفن تغييز جاهزة لتأمين الغاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنتاجًا جديدًا من شركتي "شل" و"إيني" سيبدأ في الدخول إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل، في خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، وتأكيدًا على جهود الدولة المستمرة في تحقيق أمن الطاقة.

وأكد مدبولي أن هذا الإنجاز يأتي بالتوازي مع اكتمال الاستعدادات لتشغيل ثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال، ستدخل الخدمة في نفس التوقيت، مع مطلع يوليو 2025، بهدف دعم البنية التحتية للطاقة وتعزيز مرونة الشبكة القومية.

لا علاقة بين المشروعات وتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوات جاءت نتيجة تخطيط استباقي بدأ قبل أكثر من 6 أشهر، ولا ترتبط بتصاعد التوترات في المنطقة، خاصة الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بناءً على استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى استقرار إمدادات الطاقة، وليست مجرد رد فعل للأحداث الإقليمية.

Energos Eskimo تستعد للعمل في العين السخنة

وفي إطار جولته التفقدية اليوم السبت بميناء العين السخنة، أوضح مدبولي أن سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo" أصبحت جاهزة بالكامل للعمل، وأنها ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لإمدادات الغاز إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، تمهيدًا لضخها في الشبكة القومية لتغطية احتياجات القطاعين الصناعي والمنزلي.

تعزيز الإنتاج المحلي.. محور استقرار سوق الطاقة

وأوضح رئيس الوزراء أن الإنتاج الجديد من شركتي شل وإيني يعكس نجاح الجهود الاستثمارية في قطاع الغاز، والتي شملت التوسع في أنشطة البحث والتنقيب، وتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج المحلي تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أن الدولة تسعى حاليًا إلى موازنة منظومة الطاقة من خلال تنويع مصادر التوريد والاعتماد على الإنتاج المحلي بجانب الواردات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحد من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي.

ختامًا.. خطة متكاملة لتحقيق أمن الطاقة

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، معربًا عن تفاؤله بأن دخول الإنتاج الجديد للخدمة، إلى جانب تشغيل سفن التغييز، سيُشكل إضافة نوعية لمنظومة الطاقة الوطنية في النصف الثاني من عام 2025.