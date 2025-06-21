نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: بدء تشغيل 3 سفن تغييز للغاز في مصر مطلع يوليو.. واستعدادات مسبقة لا علاقة لها بالحرب الإيرانية الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستصبح لديها ثلاث سفن لتغييز الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، مشددًا على أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة خطة مدروسة بدأ تنفيذها منذ أكثر من ستة أشهر، ولا علاقة له بالأحداث الجارية في المنطقة أو تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها "مدبولي" اليوم، السبت 21 يونيو 2025، أثناء جولته التفقدية بميناء العين السخنة، والتي شملت زيارة إلى سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، حيث أعلن رئيس الوزراء أن السفينة أصبحت جاهزة فعليًا لبدء عمليات التغييز خلال الأيام المقبلة.

مشروعات استباقية لتأمين احتياجات الطاقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود الحكومية بدأت منذ نهاية العام الماضي لتوفير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي وتغييزه، وذلك ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وتوفير مصادر بديلة وآمنة للطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.

وأوضح أن السفينة "Energos Eskimo" تُعد واحدة من بين ثلاث سفن يتم تجهيزها للعمل في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وزيادة مرونة منظومة الإمداد.

استعدادات فنية مكتملة وتشغيل قريب

وكان رئيس الوزراء قد استعرض على متن السفينة تفاصيل الأعمال الفنية التي تم إنجازها خلال فترة قياسية، حيث تم تجهيزها للعمل بطاقة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، ومن المقرر نقلها قريبًا إلى رصيف ميناء سوميد بالسخنة لبدء التشغيل الفعلي، لتُضاف إلى السفينة الأولى التي دخلت الخدمة العام الماضي، تمهيدًا لاستقبال السفينة الثالثة أيضًا خلال أسابيع قليلة.

أهمية المشروع في ظل تحديات عالمية

يُذكر أن مصر تُواجه تحديات إقليمية ودولية متعلقة بأمن الطاقة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، وتزايد المخاوف من تأثر الإمدادات نتيجة النزاعات الجيوسياسية، إلا أن الحكومة المصرية تؤكد أن خطة التوسع في مشروعات تغييز الغاز تمت في إطار خطوات استباقية لتأمين السوق المحلي وليس كرد فعل على الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأكد مدبولي في ختام تصريحاته، أن الدولة تواصل تعزيز أمن الطاقة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة من مصادر الطاقة، بما في ذلك الصناعة، والكهرباء، والنقل.