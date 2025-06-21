نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: خطة حكومية لتأمين الغاز الطبيعي وتشغيل 3 سفن تغييز مطلع يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية وضمان استقرار منظومة الطاقة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بميناء العين السخنة لمتابعة استعدادات تشغيل سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، والتي تُعد إحدى أدوات الدولة الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات قطاع البترول من بينهم المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات، والمهندس أسامة السمنودي، والمهندس معتز عاطف، والدكتور خالد البدري، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي.

تعزيز البنية التحتية لمواجهة الطلب الصيفي

أكد رئيس الوزراء خلال جولته أن الحكومة تتحرك بفاعلية لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصةً بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران.

وأشار "مدبولي" إلى أن منظومة الإمداد بالغاز تخضع حاليًا لخطة متكاملة من التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب الصناعي والمنزلي دون انقطاع.

ثلاث سفن تغييز جاهزة بحلول يوليو.. ورابعة احتياطية

في تصريحاته، أوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تشغيل 3 سفن تغييز رئيسية مطلع يوليو المقبل بقدرة إجمالية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، كما تم الترتيب لتوفير سفينة رابعة كخيار احتياطي، لضمان تأمين إضافي للإمدادات، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أية ظروف طارئة.

وأكد رئيس الوزراء أن تلك الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتحسين مرونة منظومة الغاز الطبيعي، وتوفير مصدر موثوق ومستدام للطاقة يغطي متطلبات كافة القطاعات، في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بأسواق الطاقة.

تنسيق بين الكيانات الوطنية لرفع الكفاءة التشغيلية

وصرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن فرق العمل في شركات بتروجت، سوميد، جاسكو، وإنبي تعمل حاليًا بتناغم كامل لتجهيز أرصفة الاستقبال، وتركيب خطوط نقل الغاز وذراعي التحميل، وذلك بالتوازي مع إنجاز الأعمال الفنية على متن السفن نفسها.

وأكد الوزير أن شركات البترول نجحت في تقليص مدد التنفيذ ورفع كفاءة التشغيل، ما يعكس خبرة مصر الفنية والتقنية في إدارة المشروعات الاستراتيجية المعقدة.

استعدادات متقدمة لمواجهة التحديات الإقليمية

وشدد مدبولي في ختام جولته على أن الحكومة مستمرة في الاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي والطاقة بشكل عام، بما يضمن استمرار عجلة التنمية واستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.