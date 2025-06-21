نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد سفينة تغييز الغاز "Energos Eskimo" بميناء العين السخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية في ميناء العين السخنة لمتابعة أعمال تجهيز وتشغيل سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، في إطار جهود الدولة الحثيثة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي، وخاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفية.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول، وذلك لمتابعة مراحل التشغيل النهائي للسفينة التي تُعد الثانية من نوعها بميناء السخنة بعد سفينة "Hoegh Galleon"، التي دخلت الخدمة العام الماضي.

مدبولي: تأمين احتياجات الغاز هدف استراتيجي للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الاستيراد، مشيرًا إلى أن تشغيل هذه السفن يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الغاز محليًا.

وأشار إلى أن "Energos Eskimo" تُعد ثاني سفينة تغييز تدخل الخدمة بالميناء، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، لافتًا إلى أن الدولة تخطط لتشغيل 4 سفن تغييز بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وزير البترول: خطة متكاملة لضمان استقرار الإمدادات

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن قطاع البترول انتهى من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال السفينة الجديدة، مشيرًا إلى تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز إلى الشبكة القومية.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تجهيز السفينة "Energos Eskimo" تسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع تشغيلها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لنقلها إلى رصيف سوميد، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية منذ العام الماضي عبر التفاوض مع حكومات مثل الأردن وألمانيا، لتأمين ثلاث سفن تغييز جديدة، وتم التعاقد عليها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بهدف مجابهة أي تحديات طارئة وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

سفن تغييز جديدة ومشروعات استثمارية مستقبلية

وكشف وزير البترول عن خطة تشغيل سفينة تغييز رابعة في أغسطس المقبل بميناء دمياط على البحر المتوسط، وذلك لتعزيز تنوع مصادر الغاز واستقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بعد تطبيق حزم تحفيزية للاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز قدرة الدولة على استيعاب الطلب المتزايد على الطاقة.

بتروجت: ضغط جدول التنفيذ إلى 10 أيام فقط

خلال الجولة، قدّم المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، شرحًا تفصيليًا حول الأعمال الفنية الجارية على متن السفينة "Energos Eskimo"، مؤكدًا أن فرق العمل نجحت في تقليص الجدول الزمني للتنفيذ من 29 يومًا إلى 10 أيام فقط، بفضل تكثيف الجهود والعمل المستمر على مدار الساعة.

وشملت الأعمال الفنية تعديلات ميكانيكية في أنظمة التحكم، وتنفيذ اختبارات تشغيل دقيقة لضمان جاهزية السفينة لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية، تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية.

مشروع استراتيجي ضمن رؤية مصر للطاقة

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، وسط متغيرات عالمية متسارعة، ما يُعد إضافة نوعية للبنية التحتية الوطنية للطاقة، ويعكس قدرة الدولة على التفاعل السريع مع التحديات الدولية وضمان الاستقرار الداخلي في ملف الطاقة.

وتُعد مشروعات سفن التغييز بموانئ السخنة ودمياط جزءًا أساسيًا من خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، في وقت تتزايد فيه أهمية الغاز الطبيعي كمصدر نظيف وآمن للطاقة.