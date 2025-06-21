نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد سفينة "Energos Eskimo" بالعين السخنة ويؤكد: 3 سفن تغييز اعتبارًا من يوليو لتعزيز أمن الطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى ميناء العين السخنة لتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان أمن الطاقة واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات قطاع البترول في مقدمتهم:

المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

المهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات

المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي للوزارة

الدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات

المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت

المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد

المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو

المهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي

دعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة الإمدادات لمواجهة الطلب المتزايد

وفي مستهل جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة نحو تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال دعم البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد محليًا، لا سيما خلال شهور الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.

وأشار مدبولي إلى أن الإجراءات الحكومية تأتي كجزء من خطة تكاملية بين الوزارات المعنية تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، ومنها العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، والتي ألقت بظلالها على أوضاع الطاقة في الشرق الأوسط.

خطة تشغيل 3 سفن تغييز بدءًا من يوليو وسفينة رابعة احتياطية

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء عن استراتيجية الدولة لتشغيل 3 سفن تغييز بدءًا من مطلع يوليو المقبل، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية لهذه السفن ستبلغ نحو 2250 مليون قدم مكعب يوميًا.



وأكد أن الحكومة تسعى كذلك إلى توفير سفينة تغييز رابعة احتياطيًا لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أية متغيرات قد تطرأ على مشهد الطاقة العالمي أو المحلي.

رسالة طمأنة بشأن أمن الطاقة ومرونة الإمدادات

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين وللأسواق، مفادها أن الدولة تبذل جهودًا متكاملة لضمان أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغاز، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الإمداد، وتطوير بنية الاستقبال، بما يتيح مرونة أعلى وقدرة استباقية للتعامل مع أي أزمات محتملة.