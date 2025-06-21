وزير المالية: حققنا زيادة بنسبة 36% في الحصيلة الضريبية وحزمة التسهيلات كانت بداية تغيير الفكر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 12:34 مساءً - قال أحمد كجوك، وزير المالية، الفكرة الحقيقة أن الجميع يساهم بجزء من ربحه ودخله يساهم في تنمية الدولة وزيادة موارد الدولة حتي يكن العائد علي جميع المواطنين، وفكرة التسهيلات الضريبية جاءت من هدف تحقيق التطوير والشراكة والعدالة وجميع قيادات مصلحة الضرائب يعملوا علي مساعدة الموالين علي النمو والتوسع في مشروعاتهم وتسهيل تقديم الخدمات الضريبية ولن ينتهي الأمر بحزمة واحدة ولكنها البداية من تسهيلات وحوافز للموليين وتم التواصل مع شركاء الوطن من خبراء دوليين ومحاسبين ورجال اعمال ورجال الفكر والسياسة.

وتابع كجوك، في كلمته خلال احتفالية تحت عنوان شكرا.. حصاد التسهيلات الضريبية، أن الممول هو أساس نجاح الفكرة لانه وثق في التغييرات التي قامت بها مصلحة الضرائب ووزارة المالية واطمن للتطوير وسارع في الانضمام للمنظومة بشكل رسمي، الممول يحتاج البساطة والتسهيلات والحوافز وأن يصبح تحت مظلة قانونية واضحة تساهم في حماية حقوقه وتأدية واجباته وهذا ما شرعت المصلحة في تنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء من مجلس النواب ورجال الفكر والثقافة وقادة الأعمال وبشكر كافة المموالين والأشخاص الاعتبارية علي الثقة اللي تحولت إلي ارقام واضحة و الايرادات الضريبية ارتفعت الي 36% بدون أعباء جديدة وساهم ذلك في زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم وساهم في اقرار حزمة حماية اجتماعية في رمضان والعيد لمواجهة الأعباء الحياتية وارتفاع الأسعار.

وتابع وزير المالية، أن انضمام مموالين جدد ساهم في القضاء علي قوائم الانتظار للممرضي وتوفير المستلزمات الأساسية فتوسيع القاعدة الضريبية بشكل بسيط وميسر كان من الأمور الإيجابية الهامة وهناك خطوات عديدة ستقوم بها المصلحة والوزارة لصالح المموالين وتغيير الثقافة لا يأتي بين يوم وليله ولكنه حتي الآن اتي بثماره الكبيرة ونجح في تحقيق المستهدف منه خلال هذه الفترة.

وحرصت مصلحة الضرائب علي تنظيم فعالية وذلك انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، نطلق لأول مرة مؤتمر «شكرًا» لتكريم شركائنا الداعمين والمساندين لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية وأيضا تكريم شركائنا الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعماً لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي.

ويتضمن فاعليات الحدث تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مفاهيم التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية .

كما سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين– فنانين- إعلاميين – محامين- أطباء – مهندسين وشركات ، تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين