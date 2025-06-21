إصابات وحرائق إثر سقوط طائرة مسيرة على منطقة سكنية في بيسان المحتلة..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 12:34 مساءً - سقطت طائرة مسيرة إيرانية، على منطقة سكنية في مدينة بيسان الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف الإسرائيليين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اندلع حريق كبير في المنطقة، وذكرت الصحيفة أن فرق هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) تعمل في الموقع.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيانه الإعلامي رقم 15، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" عبر هجوم واسع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والمقاتلة من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن جوريون.

جدير بالذكر أن عدة أسراب من طائرات شاهد 136 نفذت مهامها بشكل متواصل في أجواء الأراضي المحتلة هذه الليلة، فيما عجزت أحدث منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية عن اعتراضها، واضطر الإسرائيليين إلى الهروب نحو الملاجئ.

ويستمر التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، يحث يواصل الطرفان تبادل القصف الجوي والصاروخي، الأمر الذى أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة لدى الجانبين، وشنت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني الموجة الصاروخية رقم 18 من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها العاشر، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الموافق 13 يونيو الجاري، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية في اليوم التالي مباشرة، على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".