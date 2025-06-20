إنقاذ شخصين أسفل ركام عقار حدائق القبة المنهار ونقلهما إلى المستشفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 11:42 مساءً -

استخرج رجال الحماية المدنية شخصين مصابين من أسفل ركام عقار حدائق القبة المنهار، ليرتفع عدد المصابين لـ12 شخصا بعدما تم إنقاذهم وخروجهم من أسفل العقار المنهار، ويستكمل رجال الإنقاذ عمليات البحث وسط تواجد قيادات أمنية.

وتتمركز 8 سيارات إسعاف بمحيط انهيار منزلين بمنطقة حدائق القبة، تمهيدا لنقل أى ناجٍ يتم العثور عليه بموقع الانهيار ونقله إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزلين من أرضى و4 طوابق، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.