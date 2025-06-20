"جمعية البر والتقوى": تطلق «مبادرة الماء أساس الحياة».. لتوفير مياه نقية للأكثر احتياجا

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أحمد جودة - القاهرة - «جمعية البر والتقوى»..عملها الإنساني صلب أهدافها

أعلنت جمعية البر والتقوى عن تدشين مبادرة جديدة تحمل اسم "الماء.. أساس الحياة".

المبادرة تستهدف توفير مياه شرب نقية وآمنة للأسر الأولى بالرعاية في القرى والمناطق النائية بجميع أنحاء الجمهورية.

الحصول على مياه نظيفة وآمنة

وتسعى الجمعية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حق الجميع في الحصول على مياه نظيفة وآمنة، كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وباعتباره أحد الحقوق الإنسانية التي لا غنى عنها.

تخفيف المعاناة عن الأسر المحرومة من المياه

وتركز المبادرة على تنفيذ وصلات مياه منزلية تربط منازل الأسر المحرومة بشبكات المياه، إلى جانب إنشاء محطات تحلية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه الصالحة للشرب، مثل شمال سيناء، بني سويف، الإسماعيلية، وصعيد مصر. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف المعاناة اليومية عن كاهل آلاف المواطنين.

«جمعية البر والتقوى»..عملها الإنساني صلب أهدافها

وتأتي المبادرة امتدادًا لاهتمام جمعية البر والتقوى بملف المياه منذ تأسيسها عام 2007، حيث تضع توفير الخدمات الأساسية في صلب عملها الإنساني والتنموي، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية أو التهميش الجغرافي.

جمعية البر والتقوى الخيرية

«جمعية البر والتقوى».. في سطور

وتُعد جمعية البر والتقوى واحدة من أبرز الجمعيات الفاعلة في العمل الخيري في مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والمشروعات، من بينها كفالة الأيتام، الإغاثة في حالات الطوارئ، تجهيز العرائس، فك كرب الغارمين، توزيع لحوم الأضاحي، وشنط رمضان، إضافة إلى مبادرات نوعية تستهدف تحسين واقع الحياة للفئات الأكثر هشاشة.