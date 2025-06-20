الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل الزيادة المرتقبة على الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي سيبدأ تطبيقها بداية من يوليو المقبل. وتُعد هذه الخطوة هي الأكبر منذ سنوات عدة، في محاولة من الدولة للتخفيف من تداعيات التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الأجور المنخفضة في القطاع الحكومي.

«هي دي الأخبار ولا بلاش».. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات مرتبات تاريخية في 2025

وقد تضمنت التعديلات زيادة واضحة في جميع الدرجات الوظيفية، مع تركيز خاص على الدرجات الأقل لإرساء مزيدٍ من العدالة الاجتماعية، وتأمين حماية اقتصادية أكبر للفئات الأضعف دخلاً. وأعلنت وزارة المالية أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 13% إلى 18% بحسب الدرجة الوظيفية، مع إدراج الزيادات كجزء من الراتب الشهري اعتبارًا من يوليو 2025.

وفيما يتعلق بتفاصيل سلم الزيادات، فقد تم رفع الحد الأدنى للراتب في الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه. أما في الدرجة العالية فقد زاد الحد الأدنى من 10,200 جنيه ليصل إلى 11,800 جنيه. بينما ارتفع في درجة مدير عام من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه، وفي الدرجة الأولى من 8,200 إلى 9,800 جنيه. وتبع ذلك الدرجة الثانية، حيث أصبح الحد الأدنى 8,500 جنيه بعد أن كان 7,200 جنيه. أما الدرجة الثالثة – التخصصية – فقد ارتفعت من 6,700 إلى 8,000 جنيه. وتم تعديل الدرجة الرابعة إلى 7,300 جنيه بدلاً من 6,200 جنيه، في حين حصل موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة (خدمات معاونة) على حد أدنى جديد بلغ 7,100 جنيه صعودًا من 6,000 جنيه في السابق.

وأكدت وزارة المالية أن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة الأجور هو تحقيق توازن أكبر بين مختلف الفئات الوظيفية، وتوفير دعم خاص للعاملين في الوظائف ذات الدخول المحدودة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.

من جهة أخرى، لم يغفل القرار أهمية قطاع التعليم، إذ أدرِج المعلمون ضمن المستفيدين من الزيادات الجديدة. فارتفع راتب المعلم في الدرجة الممتازة إلى نحو 12,200 جنيه شهرياً، بينما سيحصل المعلمون في الدرجة السادسة على 6,000 جنيه بدلاً من 4,000 جنيه كانوا يتقاضونها سابقاً. وتعد هذه الزيادات دليلاً على اهتمام الدولة بتعزيز وضع المعلمين، انطلاقًا من حرصها على دعم الركيزة الأساسية في تطوير المجتمع والارتقاء بمنظومة التعليم.

وبحسب ما أكدته وزارة المالية، فإن أكثر من سبعة ملايين موظف سيستفيدون من حزمة الزيادات، التي سيتم صرفها ضمن رواتب يوليو 2025، وستُدرج ضمن الراتب الأساسي، ما يمنح العاملين دفعة مالية جديدة تساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.

بالإضافة إلى رفع الأجور، تشمل حزمة الإصلاحات التي تنتهجها الدولة توسيع برامج الدعم النقدي وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى خطط لتثبيت أسعار السلع المدعمة الأساسية بما يخفف الضغوط على المواطنين. ويأتي ذلك ضمن سياسة اقتصادية أوسع تهدف لتعزيز مستوى المعيشة، وتحقيق التوازن في سوق العمل، ومكافحة التضخم الذي ألقى بظلاله على دخل الأسر المصرية.

وفي سياق متصل، شددت الحكومة على أن رفع أجور الموظفين يندرج ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى ربط تحسن الدخل بزيادة الإنتاجية، وتهيئة مناخ وظيفي أكثر استقرارًا للموظف الحكومي وأسرته. ويؤمل أن ينعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الإنفاق الداخلي، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات التنموية، وهو ما يتوافق مع التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لمختلف الشرائح المجتمعية.