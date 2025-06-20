نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب تسويق عين شمس يبدعون في مشروعات التخرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية التجارة – برنامج الساعات المعتمدة – أمس الخميس الموافق 19 يونيو 2025، فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة تخصص "تسويق"، وذلك بحضور قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس ونخبة من خبراء الصناعة، وسط أجواء تعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب والمشرفين وإصرار الكلية على تقديم مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة والابتكار.

أُقيمت المناقشات بقاعة الدكتور علي لطفي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف مباشر من الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، الذي حرص على حضور الفعالية، وتكريم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين، مشيدًا بمستوى الأعمال المعروضة ودقتها العلمية وتنوعها المجتمعي.

من جانبه، أعرب الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، عن فخره الكبير بما قدمه الطلاب، مؤكدًا أن مشروعات هذا العام جاءت استثنائية في مضمونها وتنفيذها، حيث تنوعت بين موضوعات تتناول الصحة النفسية، والبيئة، والاستدامة، والمزيج التسويقي المبتكر داخل الحرم الجامعي.

وأضاف عميد كلية التجارة ان الطلاب أثبتوا اليوم أنهم قادرون على تحويل المعرفة النظرية إلى أدوات عملية قادرة على إحداث تغيير حقيقي. ما شاهدناه من مستوى متميز يؤكد أن برنامج الساعات المعتمدة يسير في الطريق الصحيح نحو إعداد كوادر تسويقية منافسة وواعية باحتياجات العصر."

وأضاف الجارحي أن الكلية تتبنى منهجًا يقوم على "التعليم من أجل التطبيق"، وتهدف إلى إعداد طلاب لديهم وعي مهني ومجتمعي، معربًا عن شكره وتقديره لفريق الإشراف الأكاديمي، وعلى رأسهم أ.د. جيهان رجب، على دورهم المحوري في تقديم نموذج مشرف لمشروعات التخرج



قاد الإشراف الأكاديمي على مشروعات التخرج الدكتورة جيهان رجب، أستاذ إدارة الأعمال ومستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت في كلمتها خلال المناقشات أن هذه المشروعات تمثل انعكاسًا حقيقيًا لرؤية البرنامج في الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مشيرة إلى أن الطلاب نجحوا في تقديم حلول تسويقية لقضايا معاصرة، وتمكنوا من توظيف أدوات البحث العلمي والتحليل الميداني باحترافية.

وفي ذات السياق أضافت الدكتور جيهان ان الطلاب قدموا نماذج مشرفة لمشروعات تسويق ترتبط بشكل مباشر بقضايا المجتمع مثل الصحة النفسية والبيئة والاستهلاك الواعي، وهو ما يعكس قدرتهم على توظيف ما درسوه في إطار تطبيقي واقعي، وهي الغاية الأساسية من هذا البرنامج."

وأشادت رجب بروح العمل الجماعي التي تحلى بها الطلاب، وحرصهم على الالتزام بمنهجية علمية صارمة، مؤكدة أن المشرفين بذلوا جهدًا كبيرًا في دعم الطلاب وتوجيههم طوال مراحل الإعداد، من صياغة الفكرة إلى التحليل وصولًا إلى تقديم الحلول التسويقية.

تكونت لجنة التحكيم من مجموعة متميزة من الخبراء، جمعت بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، حيث ضمت:

الدكتورة عزة البورصلي، أستاذ إدارة الأعمال بالكلية (محكم داخلي)

الدكتور خالد السيد، رئيس قطاع التسويق بشركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية (محكم خارجي)

أسامة فوزي، مدير التسويق بوكالة Digits الإعلانية (محكم خارجي)



وقد أعرب المحكّمون عن إعجابهم بمستوى المشروعات، من حيث أصالة الفكرة، وأسلوب المعالجة، والدقة في استخدام أدوات التحليل التسويقي، مؤكدين أن ما شاهدوه يعكس كفاءة البرنامج الأكاديمي ومدى جاهزية خريجيه لسوق العمل.

في ذات السياق، تنوعت مشروعات التخرج، حيث عالج كل فريق قضية تسويقية معاصرة برؤية تحليلية متقدمة:

1. المشروع الأول: "تأثير أدوات التسويق العاطفي في تعزيز وعي الشباب بأهمية العلاج النفسي – دراسة ميدانية على طلاب الجامعات"

الطلاب: ربى ياسر (قائد المجموعة)، عمر سالم، سما كمال، آية الخطيب، سماح تاوضروس، أحمد محسن، عبد الرحمن حسام.



2. المشروع الثاني: "دور التسويق المستدام في تعزيز نية شراء الشباب للملابس المستعملة – دراسة ميدانية"

الطلاب: شروق رأفت (قائد المجموعة)، مروة عباس، هاجر عمران، هنا عبد الحميد، محمد عمرو، محمد فهمي، مصطفى حسن.



3. المشروع الثالث: "تأثير أبعاد التسويق الأخضر على ولاء طلاب الجامعة لوسائل النقل الصديقة للبيئة"

الطلاب: أحمد حسن (قائد المجموعة)، حسين مدحت، هبة عبد الرحمن، سارة رزق، أدهم حسام، جون هاني، عمر رائد.



4. المشروع الرابع: "تصميم مزيج تسويقي مبتكر لتعزيز الوعي بخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص لطلاب كلية التجارة – جامعة عين شمس"

الطلاب: عمر حجازي (قائد المجموعة)، جوليانا هاني، تشيري بغدادي، يوسف وسام، هايدي النجار، إيمان نبيل، عبد الرحمن صفوت.

وأكدت لجنة التحكيم أن المشروعات المقدمة كانت على مستوى عالٍ من الإعداد والتوثيق، واستخدمت نماذج تحليل متقدمة، مثل تحليل SWOT، ومصفوفة BCG، والخرائط الإدراكية، وغيرها من أدوات التفكير الاستراتيجي.

الجدير بالذكر أن الفعالية اختُتمت بتكريم رسمي، حيث قدّم الأستاذ الدكتور فريد محرم درع الكلية إلى فريق الإشراف العلمي، تقديرًا لجهودهم في تأهيل الطلاب وتقديم نموذج أكاديمي تطبيقي ناجح. كما تم توزيع دروع التميز وشهادات التقدير على الفرق الطلابية، تقديرًا لمهاراتهم البحثية والعرض المتميز لمشروعاتهم.

تعكس هذه الفعالية روح التجديد التي تتبناها كلية التجارة – جامعة عين شمس، والتزامها بتقديم نموذج تعليمي يواكب التحولات الرقمية والسوقية، ويحفز الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي. وتُعد مشروعات التخرج بمثابة اختبار عملي يعكس جاهزية الطالب للانتقال من مقاعد الدراسة إلى مواقع التأثير، حاملًا أدوات المعرفة، ومنهجية البحث، وروح الريادة.

ومن خلال إشراف علمي صارم، وشراكة فاعلة مع خبراء المهنة، تواصل الكلية رسالتها في تخريج جيل جديد من المسوّقين المحترفين، القادرين على إحداث فارق في واقعهم، وقيادة مستقبل الأعمال في مصر والمنطقة العربية.