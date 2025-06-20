انتشال جثتين و13 ناجيا بعقار حدائق القبة المنهار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 04:32 مساءً - انتشل رجال الحماية المدنية جثتين من أسفل ركام عقار حدائق القبة و13 ناجيا تم نقلهم إلى المستشفي لإجراء إسعافات لهم ويستكمل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين .
تتمركز 8 سيارات إسعاف بمحيط انهيار منزلين بمنطقة حدائق القبة تمهيدا لنقل أى ناجى يتم العثور عليه بموقع الانهيار ونقله إلي المستشفي.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.
بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة إنهيار منزلين من أرضى و 4 طوابق وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.