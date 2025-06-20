انتشال جثتين و13 ناجيا بعقار حدائق القبة المنهار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 04:32 مساءً - انتشل رجال الحماية المدنية جثتين من أسفل ركام عقار حدائق القبة و13 ناجيا تم نقلهم إلى المستشفي لإجراء إسعافات لهم ويستكمل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين .

تتمركز 8 سيارات إسعاف بمحيط انهيار منزلين بمنطقة حدائق القبة تمهيدا لنقل أى ناجى يتم العثور عليه بموقع الانهيار ونقله إلي المستشفي.