إصابات عدة في سقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر على حيفا المحتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 04:32 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط صواريخ إيرانية في مواقع بالنقب وحيفا وجوش دان، فيما ذكرت دائرة الإطفاء الإسرائيلي أن أضرارا واسعة وقعت في وسط إسرائيل بسبب القصف الإيراني.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة الـ12 أن طائرة عليها مجموعة عالقين من خارج البلاد استدارت قبل وصولها إلى مطار بن جوريون بسبب القصف الإيراني.