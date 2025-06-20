انفجارات ضخمة في مناطق مختلفة بإسرائيل وصافرات الإنذار تعم المستوطنات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 04:32 مساءً - دوت انفجارات ضخمة وقوية في مناطق مختلفة من إسرائيل، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي توسعت وتصل إلى عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفاً: "نعمل على اعتراض التهديد".