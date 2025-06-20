حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة برئاسة ضيف صقر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 04:32 مساءً - في خطوة تعكس استعداد الحزب للتعامل الفعال مع التحديات الوطنية والمجتمعية، أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر.

ويأتي تشكيل الأمانة في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز قدراته على التعامل مع الأزمات الطارئة والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه المواطنين، بما يواكب جهود الدولة في هذا المجال.

وضم التشكيل عددًا من الأسماء ذات الكفاءة والخبرة، على النحو التالي:

الأمناء المساعدون:

• عمرو سليمان

• عياد راغب

• صلاح الجنيدي

أعضاء الأمانة المركزية:

• خالد سعداوي

• محمد النوبي

• كامل أبو زهرة

• السيد عاشور

• أحمد زلط

• محمد شلبي

• مصطفى محمد

• أحمد الدميري

• مصطفى الشريف

• أشرف ربيع

• زينب عبد الناصر

• محمود نور الدين

وأكد الحزب أن الأمانة ستضطلع بمهام تنسيقية وميدانية تشمل إعداد خطط الطوارئ، ورصد المؤشرات المجتمعية، والتدخل في الأزمات المحلية والقطاعية، مع تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق استجابات سريعة وفعالة.

ويأتي تشكيل الأمانة الجديدة ضمن خطة الحزب لرفع جاهزيته التنظيمية وتفعيل دوره الوطني في دعم استقرار المجتمع وخدمة المواطن.