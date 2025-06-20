إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية فى إيران منها مواقع أبحاث نووية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 04:32 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه نفذ ضربات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران ، منها هجوم على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التي قال إنها تشارك في تطوير أسلحة نووية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مصنعا في شمال إيران تضرر جراء هجوم، وذلك بعد ساعات من إصدار إسرائيل تحذيرا للسكان بالابتعاد عن المناطق المجاورة.