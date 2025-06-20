الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من 2500 شخص في الهجمات الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 03:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أن أكثر من 2,500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية على إسرائيل.فيما تتكلم إسرائيل حتى اللحظة على اعداد القتلى الدقيقة في الهجمات الصاروخية الإيرانية على مدن إسرائيل.

فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عشكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران.

وأكدت وزارة الطاقة الاسرائيلية ان تل ابيب لديها مخزون طوارئ من النفط لم نستخدمه بعد ونعمل لضمان استمرار التوريد بشكل منتظم.

وكشف صندوق التعويضات الإسرائيلي عن إجلاء 8190 مستوطناً من منازلهم منذ بداية الحرب مع إيران، بحسب ما نقلته الاذاعة العبرية صباح اليوم الجمعة.

وتصاعدت حدة السرقات وأعمال النهب داخل البلدات والمستوطنات الاسرائيلية مع احتدام القصف الصاروخي الإيراني على تل ابيب وبئر السبع ومدن شمال إسرائيل، وذلك في ظل معاناة المستوطنين من توقف عجلة الانتاج وتدهور الاقتصاد الاسرائيلي.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اعتقال قوات الشرطة لمستوطن إسرائيلي من "بات يام" في مطلع الأسبوع الجاري خلال قيامه بعمليات سرقة في موقع سقوط صاروخ إيراني، خوضحة أنه تم الإفراج عنه لاحقا من الشرطة الاسرائيلية.

وأوضحت إذاعة الجيش الاسرائيلي ان اللص نفسه تم اعتقاله مرة أخرى خلال أيام قليلة بعد أن حاول سرقة محل تجاري في مدينة تل أبيب تضرر نتيجة سقوط صاروخ آخر، ونقل المتهم إلى مركز الشرطة الاسرائيلية دون معرفة مصيره حتى الان.