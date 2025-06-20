حرارة الصيف تزعج معدتك؟... إليك 10 طرق فعالة لحمايتها من التقلصات والتسمم!.. دكتور يكشف مفاجأة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اشتداد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد الشكوى من اضطرابات الجهاز الهضمي، بدءًا من عسر الهضم والانتفاخ، وصولًا إلى التقلصات والتسمم الغذائي وتعود هذه الأعراض إلى عوامل موسمية عدة، أبرزها الجفاف، وسرعة تلف الأطعمة، وتغيّر عادات تناول الطعام، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على المعدة والأمعاء.

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فإن تناول المشروبات الباردة والأطعمة النيئة مثل السلطات والفواكه من مصادر غير آمنة، يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى معوية أو اضطرابات هضمية لكن يمكن تجنب هذه المشاكل بسهولة عبر الالتزام بعادات صحية بسيطة وفعّالة.

1. اشرب كمية كافية من الماء (2-3 لترات يوميًا) للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

2. تجنّب أطعمة الشارع المكشوفة واختر الوجبات الطازجة من مصادر موثوقة.

3. احفظ الطعام جيدًا في الثلاجة داخل أوعية مغلقة، ولا تتركه في حرارة الغرفة.

4. اغسل الخضار والفاكهة جيدًا ويفضّل تقشيرها إذا لم تكن من مصدر مضمون.

5. تناول وجبات خفيفة ومطبوخة تحتوي على عناصر غذائية سهلة الهضم.

6. أضف أعشابًا مهدئة للطعام مثل النعناع والشمر والكمون لتقليل التقلصات.

7. قلل من المشروبات الغازية واستبدلها بماء الليمون أو الأعشاب.

8. ابدأ يومك بوجبة إفطار متوازنة لتقليل الحموضة والانتفاخ لاحقًا.

9. احذر من الثلج غير النقي خاصة في العصائر والمشروبات الخارجية.

10. كل ببطء ومضغ جيد لتحسين عملية الهضم وتفادي الشعور بالثقل بعد الوجبة.

يُعد الأطفال وكبار السن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الهضم في الصيف، بسبب ضعف جهاز المناعة أو قلة الوعي بعادات الأكل السليمة لذا، من المهم تقديم الطعام طازجًا، ومراقبة سلوكهم الغذائي، وتجنب تقديم أطعمة منتهية أو محفوظة بشكل خاطئ.