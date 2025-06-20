انهيار منزلين في منطقة حدائق القبة.. 5 أسر تحت الركام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 02:30 مساءً - شهدت منطقة حدائق القبة انهيار منزلين منذ قليل، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ تحسبا لوجود مصابين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزلين من أرضى و3 طوابق وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن اى ناجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.