وزارة الداخلية تنظم زيارة لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة إلى مستشفى أهل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 02:30 مساءً - فى إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادىء المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الإنتماء والمسئولية لدى طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة قام وفد من الكلية بزيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق إحدى أبرز المؤسسات الرائدة فى مجال علاج الحروق فى مصر والشرق الأوسط وخلال الزيارة قام الطلاب بزيارة داخل أقسام المستشفى المختلفة وإستمعوا إلى شرح حول ألية تقديم الرعاية الطبية والنفسية لمرضى الحروق .

كما إلتقى الوفد بعدد من المرضى وذويهم وقدموا لهم الهدايا الرمزية والدعم النفسى فى لفتة إنسانية تعبر عن التقدير للجهود التى تبذلها المستشفى فى هذا المجال.. خلال الزيارة قدم طلبة وطالبات كلية الشرطة تبرعاً بمبالغ مالية لصالح المستشفى تعزيزاً لروح المسئولية والمشاركة المجتمعية التى تسعى وزارة الداخلية إلى غرسها فى الطلبة .

وتأتى هذه الزيارة تأكيداً على أهمية دمج الطلاب فى الأنشطة المجتمعية والإنسانية وغرس قيم التعاطف والتكافل فى نفوسهم .