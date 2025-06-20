الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الشرقية عن بدء فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 20 يونيو، كما تشمل الانتخابات كلًا من: نقابة أطباء الشرقية، النقابة العامة، ونقابة شرق الدلتا.

بدء فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الشرقية

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات الترشح لمدة 10 متتالية، حتى الاثنين الموافق 30 يونيو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، بمقر النقابة، وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية: “نؤكد حرصنا الكامل على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وندعو جميع الأطباء ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المشاركة سواء بالترشح أو المشاركة فى عملية التصويت، دعمًا للعمل النقابي المهني”.

تضم اللجنة المشرفة على الانتخابات كلًا من: الدكتورة غادة شويخ و الدكتور محمد عبد العزيز، برئاسة الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين عدد من الأطباء الراغبين في تمثيل زملائهم والعمل على تحسين الأوضاع المهنية والخدمية داخل النقابة.