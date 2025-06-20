الرئيس الإيراني: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 01:29 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران تسعى دائما للسلام والهدوء والسبيل الوحيد لإنهاء الحرب وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تقديم ضمانات لإنهاء أي مغامرات إسرائيلية، وقالت: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة وستجعلها تندم على أفعالها.