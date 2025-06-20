الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تشديد الرقابة على المواد البترولية و تكثيف حملات التفتيش والرقابة على محطات الوقود والمنشآت البترولية، بالإضافة إلى متابعة توافر المواد البترولية بأسعارها المحددة.

حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود والمنشآت البترولية والمحافظ يؤكد: "لا تهاون مع المخالفين"

وكلف “سراج” مديرية التموين بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة مباحث تموين سوهاج لتكثيف حملات التفتيش الدورية على محطات الوقود والمنشآت البترولية، والتأكد من التزام محطات الوقود ببيع المواد البترولية بالأسعار المحددة وعدم بيعها بأسعار أعلى مع التصدي للمخالفات.

بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يقومون بالتلاعب في الأسعار أو بيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات، وقال محافظ سوهاج إن هذة الإجراءات تهدف إلى ضمان توفير مواد بترولية آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين، والحفاظ على حقوقهم ومنع استغلالهم من قبل بعض التجار.

وتهيب محافظة سوهاج بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة تخص المواد البترولية سواء البيع بالسوق السوداء أو التلاعب في جودة المواد البترولية أو أسعارها، مؤكدًا أن معدلات مدى الكفاية من مختلف المواد البترولية مطمئنة وأن الكميات المخصصة لكل محطة بنزين على مستوى المحافظة متوفرة وآمنة.