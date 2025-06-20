وزير خارجية إيران: برنامجنا الصاروخي وقدراتنا العسكرية غير قابلة للتفاوض

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 12:32 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن قدراتهم الصاروخية تهدف إلى الدفاع عن أراضيهم، وقال: "برنامجنا الصاروخي وقدراتنا العسكرية غير قابلة للتفاوض"، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الإيراني إننا لن نجري محادثات مع أمريكا لأنها شريكة في الجريمة الإسرائيلية بحقنا ولم نتواصل مع واشنطن ولن نتواصل معها في الظرف الراهن، مؤكدا أن واشنطن ترغب في الحوار وأرسلت رسائل جادة بهذا الشأن. وتابع: مفاوضاتنا في جنيف تقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية.