رئيس وزراء صربيا يزور المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة والأهرامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 12:32 مساءً - زار الدكتور ديورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، كل من المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب الصربي، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحب به وتحدث معه عن المتحف وأهم مقتنياته، ثم أجرى رئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له، جولة بالساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدَّرَج العظيم وقاعات العرض الرئيسة بالمتحف، حيث استمع إلى شرح مفصل عن هذه الأماكن والمقتنيات المتميزة للمتحف.