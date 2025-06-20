فيفا: الأهلى قدم 45 دقيقة مثالية ضد بالميراس.. وهدف أبو على نقطة التحول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 12:32 مساءً - تناول الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سقوط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أمام بالميراس البرازيلى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي "رغم الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي، لا يزال الأهلي يحتفظ بآماله في مواصلة المشوار، ويستعد بطل أفريقيا 12 مرة لخوض مباراته الحاسمة في ختام دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، حيث سيحتاج للفوز وانتظار نتيجة مباراة بالميراس وإنتر ميامي إن أراد العبور إلى دور الستة عشر".

بالميراس ضد الأهلي

وأضاف "قدّم الأهلي شوطًا أولًا قويًا أمام بالميراس ممثل أمريكا الجنوبية، لكنه لم ينجح في الحفاظ على الأداء ذاته خلال الشوط الثاني، ليخرج خاسرًا بهدفين دون مقابل، أظهر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حيويته المعتادة في خط الهجوم، حيث خلقت انطلاقاته السريعة عبر دفاع بالميراس بعض المساحات في الشوط الأول، لكن الأهلي لم يتمكن من استثمارها، لكن ولسوء حظه، فإن الهدف العكسي الذي سجله الدولي الفلسطيني في مستهل الشوط الثاني غيّر مجريات المباراة لصالح بالميراس، وهو ما لم يتمكن الأهلي من تعديله".

وأصبحت آمال الأهلى في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية مرتبطة بتحقيق شروط صعبة تتعلق بنتيجة مباراته المتبقية ونتائج الفرق الأخرى في المجموعة، أى أنه لم يعد مصير الأهلي فى يد لاعبيه فقط، بل يعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أولا بفارق هدفين على الأقل أمام بورتو البرتغالي، حيث لا يكفى الفوز بأي نتيجة، بل يجب أن يكون الفوز بفارق هدفين على الأقل لتعزيز موقفه فى فارق الأهداف العام.

كما سينتظر الأهلي ثانيا فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين لضمان التأهل، لأن الفوز بفارق هدف وحيد، في مباراته الأخيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، سيتساوى الأهلى مع الفريق الأمريكي وتبقى الأمور معلقة على اللعب النظيف.