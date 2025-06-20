نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات لاحتواء التصعيد العسكري بين إسرائيل وايران، جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ١٩ يونيو، مع السيد "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط والسيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستغلال المسار الدبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها، مجددًا أهمية استنفاذ جميع المسارات الدبلوماسية والسياسية للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.