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مصر تؤكد لإيران وأمريكا ضرورة منع توسيع رقعة الصراع فى المنطقة

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مصر تؤكد لإيران وأمريكا ضرورة منع توسيع رقعة الصراع فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 11:33 صباحاً - في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات لاحتواء التصعيد العسكري بين إسرائيل وايران، جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الخميس 19 يونيو، مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وعباس عراقجي وزير خارجية إيران.

 

جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد، ووقف إطلاق النار، واستغلال المسار الدبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط. 

 

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها، مجددًا أهمية استنفاذ جميع المسارات الدبلوماسية والسياسية للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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