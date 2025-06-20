الطقس اليوم.. ارتفاع بحرارة الجو وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 يونيو 2025 11:33 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.