نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل أميني "اتحاد الجامعات العربية" و"المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الخميس ١٩ من يونيو ٢٠٢٥، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلًّا من الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية - وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق؛ والدكتورة راندا رزق، أمين المجلس العربي للمسئولية المجتمعية باتحاد الجامعات العربية.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف واتحاد الجامعات العربية، في دعم المشروعات الوقفية، ومجابهة الفكر المتطرف، من خلال مبادرات وأنشطة منبثقة عن كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.

وتناول اللقاء استعراض جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي والفكر الوسطي في الأوساط الجامعية، إلى جانب مناقشة سُبل التعاون العلمي والفكري مع جامعة نور مبارك بكازاخستان، باعتبارها منارة علمية رائدة في تدريس علوم الشريعة، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.

وخلال اللقاء، طلب وزير الأوقاف إضافة جامعة نور مبارك إلى عضوية اتحاد الجامعات العربية، دعمًا لمسيرتها العلمية ودورها الريادي في التعليم الديني الرشيد.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور عمرو عزت أن اتحاد الجامعات العربية يضم أكثر من ٥٠٠ جامعة من مختلف أقطار الوطن العربي، ويعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين مؤسساته، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في دعم الفكر المستنير، ونشر ثقافة التسامح والانتماء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على توسيع آفاق التعاون المؤسسي مع الجامعات والهيئات العلمية، بما يخدم قضايا الوطن، ويواجه حملات التشويه والتطرف بالفكر والعلم والعمل المشترك.