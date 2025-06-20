نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترسانة الإسكندرية تدشن القاطرة "إسماعيلية 1" لصالح هيئة قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين القاطرة الأولى "إسماعيلية 1" طراز (N113) بقوة شد 190 طن، والتي تم تصنيعها داخل ترسانة الإسكندرية.

يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الوطنية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم الاستفادة من القدرات المحلية

يأتي تدشين القاطرة تنفيذًا لبنود التعاقد بين الهيئة والشركة، لتصنيع قاطرتين لصالح هيئة قناة السويس، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة ومسؤولي الهيئة.

وأعرب اللواء بحري حسام الدين قطب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، عن فخره بهذا الإنجاز غير المسبوق في صناعة السفن المصرية، مؤكدًا أن ترسانة الإسكندرية باتت قادرة على إنتاج وحدات بحرية بمعايير عالمية، وتحمل شعار "صنع في مصر" بجدارة على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع بالتعاون البنّاء مع شركة ترسانة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن القاطرة الجديدة تُعد من أكبر وأحدث الإضافات في تاريخ الأسطول البحري للهيئة، وستعزز من قدراتها التشغيلية.

وشهدت الفعالية تنفيذ إجراءات التدشين الرسمية للقاطرة، والتي تتميز بمواصفات فنية متقدمة، منها:

الطول: 71.6 مترًا

العرض: 18.5 مترًا

الغاطس: 7 أمتار

السرعة: تصل إلى 16 عقدة بالإضافة إلى تجهيزات تُمكّنها من تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة عالية.

ويعكس هذا الإنجاز الطفرة النوعية التي تشهدها شركة ترسانة الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الصناعات الثقيلة وتحقيق الريادة الإقليمية.