نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تستقبل رئيس وزراء صربيا في محاضرة علمية نادرة حول الصحة والغدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تنظيم محاضرة تذكارية مهمة ألقاها الدكتور جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من الوزراء والسفراء، وقيادات التعليم العالي، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل كلمته، عبّر الدكتور جورو ماتسوت عن اعتزازه بزيارة جامعة القاهرة العريقة وكلية طب قصر العيني، مؤكدًا أن تواجده داخل هذا الصرح العلمي يمثل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات والاطلاع على أحدث الأبحاث في مجال الطب. وأوضح أن محاضرته ركزت على "متلازمة تكيس المبايض"، أحد أكثر الاضطرابات شيوعًا بين النساء حول العالم، وارتباطها بأمراض الغدد مثل السكري والسمنة، خاصة في المراحل المبكرة من العمر.

الدكتور جورو ماتسوت الدكتور جورو ماتسوت

واستعرض رئيس الوزراء الصربي أبرز التوصيات العلاجية العالمية الصادرة في 2023 بشأن هذه المتلازمة، مشيرًا إلى مشاركته في صياغتها مع عدد من الباحثين الدوليين، كما شدد على أهمية دور الإعلام في التوعية المجتمعية حول الأمراض المزمنة والصحة العامة.

الدكتور أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور

من جانبه، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالضيف الصربي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين مصر وصربيا، لا سيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، التي أصبحت اليوم ركيزة استراتيجية لتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين الشعوب. وأكد الوزير أن التعاون الأكاديمي بين البلدين حقق تقدمًا ملحوظًا، خاصة في تبادل الأساتذة والطلاب، والمشروعات البحثية الثنائية، والبرامج التعليمية المشتركة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لمزيد من الشراكات الفعالة مع صربيا، وعلى رأسها جامعة القاهرة.

وفي كلمته، ثمّن الدكتور محمد سامي عبد الصادق زيارة رئيس وزراء صربيا، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو جعل التعليم أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، ودفع الجامعات المصرية نحو مزيد من الانفتاح والتعاون الدولي. وأوضح أن جامعة القاهرة تسعى دومًا لبناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، خاصة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الطلاب والأساتذة، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق الدكتور محمد سامي عبد الصادق

وأضاف رئيس الجامعة أن القاهرة، بتاريخها الممتد لأكثر من 100 عام، وبما تضمه من نخبة متميزة من العلماء والباحثين والطلاب، تؤمن بأهمية التفاعل الدولي كركيزة لبناء المعرفة، مشيرًا إلى أن المحاضرة التذكارية تمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز مكانة الجامعة عالميًا.

الدكتور حسام صلاح الدكتور حسام صلاح

بدوره، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الزيارة تمثل انطلاقة نحو تعاون أكاديمي حقيقي بين مصر وصربيا في مجالات الطب والتعليم والبحث، مشيرًا إلى أن كلية الطب بالقصر العيني، التي تأسست عام 1827، تواصل دورها التاريخي كأول مدرسة طبية في مصر والعالم العربي، ومركزًا للابتكار والتميز العلمي. وأوضح أن الكلية حققت مؤخرًا تطورات ملموسة في رقمنة التعليم الطبي وتوسيع البنية التحتية البحثية وتعزيز الحوكمة السريرية وفقًا للمعايير الدولية.

كما أشار الدكتور حسام صلاح إلى أهمية الزيارة في ظل التحديات الصحية العالمية، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين سيسهم في مواجهة الأوبئة، وعلاج الأمراض المزمنة، وتقليص الفجوة في الحصول على الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات والطلاب والأساتذة، والمشروعات البحثية المشتركة، والابتكار في المناهج التعليمية الطبية.

واختتمت الفعاليات بتقديم درع جامعة القاهرة إلى رئيس الوزراء الصربي، تقديرًا لزيارته وإسهاماته في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة.