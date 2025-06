احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 10:35 مساءً - سجل سامو هدف بورتو البرتغالي الأول في شباك نظيره إنتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب "مرسيدس بنز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

إنتر ميامي ضد بورتو

جاء هدف سامو في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة جزاء.

