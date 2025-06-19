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سوء الأحوال الجوية يوقف مباراة الأهلى وبالميراس فى الدقيقة 60

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سوء الأحوال الجوية يوقف مباراة الأهلى وبالميراس فى الدقيقة 60

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 09:35 مساءً - توقفت مباراة  وبالميراس البرازيلي في الدقيقة 60 بسبب سوء الأحوال الجوية في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.


ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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