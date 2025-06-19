CNN : أمريكا تخلى طائراتها غير المحمية من قطر وتنقل سفنها المتمركزة بالبحرينالخميس، 19 يونيو 2025 08:05 م

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 08:36 مساءً - نقلت CNN عن مسؤول أمريكي، أن الإجراءات المتخذة بالشرق الأوسط احترازية؛ تحسبا لأي هجوم إيراني على المصالح الأمريكية، إذا شاركت واشنطن في الهجوم على طهران، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

أضافت CNN عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط، كما أضافت عن مصادر: "القيادة المركزية الأمريكية وفرت إمدادات من الدعم في القواعد الأمريكية تحسبا لأي ضربة محتملة قد تتعرض لها".

وأشارت CNN عن مسؤولين بالبنتاجون، إلى إخلاء جميع الطائرات غير المحمية من قاعدة أمريكية في قطر ونقل السفن البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين.

وتابعت عن مصادر قولها: "تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران".