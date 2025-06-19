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الخارجية الأمريكية : ندرس كل الخيارات المتاحة لإجلاء مواطنينا العالقين بإسرائيل

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الخارجية الأمريكية : ندرس كل الخيارات المتاحة لإجلاء مواطنينا العالقين بإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 07:32 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تدرس ندرس كل الخيارات المتاحة لإجلاء مواطنينا العالقين بإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن إيران تحتفظ بالأصول البحرية وقدرات أخرى لإغلاق مضيق هرمز.

وقال دبلوماسيون، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران، متابعين: "محادثات ويتكوف وعراقجي سعت للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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