الخارجية الأمريكية : ندرس كل الخيارات المتاحة لإجلاء مواطنينا العالقين بإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 07:32 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تدرس ندرس كل الخيارات المتاحة لإجلاء مواطنينا العالقين بإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن إيران تحتفظ بالأصول البحرية وقدرات أخرى لإغلاق مضيق هرمز. وقال دبلوماسيون، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران، متابعين: "محادثات ويتكوف وعراقجي سعت للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة".