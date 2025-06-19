بالميراس ضد الأهلي.. إستيفاو يقود تشكيل الفريق البرازيلي في موقعة مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 07:32 مساءً - كشف أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن تشكيل مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها في تمام السابعة من مساء الخميس، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.



تشكيل بالميراس ضد الأهلي

ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو.



تشكيل الأهلي



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي

ويعد لقاء اليوم، هو الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.