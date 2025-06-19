بتصديات الشناوي وبونو .. تألق عربي لافت في جولة حُرّاس المرمى بمونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 07:32 مساءً - فرض الحُراس أنفسهم أبطالًا للجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الثنائي العربي محمد الشناوي وياسين بونو في صدارة المشهد بتصديات حاسمة أبهرت الجماهير.

الشناوي يُوقف ميسي

محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، خطف الأضواء بعد تصديه الخارق لتسديدة صاروخية من ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، ليُحافظ على التعادل السلبي ويحرم النجم الأرجنتيني من افتتاح سجله التهديفي.

بونو يتألق أمام ريال مدريد

أما المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، فقد تصدى ببراعة لضربة جزاء نفذها فيديريكو فالفيردي، ليُبقي فريقه في المنافسة ويؤكد مرة أخرى أنه من بين النخبة في مركزه على مستوى العالم.إشادة عالمية



تصدي الشناوي أمام ميسي نال اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام العالمية، في حين تلقى بونو إشادات كبيرة بعد وقوفه بثبات أمام نادٍ بحجم ريال مدريد.إحصائيات الجولة الأولى:



وفقًا لموقع "Sofascore"، جاء ترتيب الحراس الأكثر تصديًا في الجولة الأولى كالتالي:

أوسكار أوستاري (إنتر ميامي) – 8 تصديات

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) – 6 تصديات

ياسين بونو (الهلال) – 6 تصديات

محمد الشناوي (الأهلي) – 5 تصدياتالحُراس يخطفون الأضواء



أداء الحراس في الجولة الأولى يشير إلى بطولة دفاعية بامتياز، ويعد بمزيد من الإثارة في الجولات المقبلة، حيث يُتوقع استمرار صراع التألق بين كبار حُراس المرمى في البطولة.



