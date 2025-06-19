نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يلتقي الباعة المتواجدين بالسوق العشوائي بمنطقة مزلقان السكة الحديد بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بدهشور من إجراء تجارب التشغيل داخل المحطة.

وذلك فى إطار تكليفات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميدانى المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.

ووجه الشهابي، بتكثيف أعمال وصلات الصرف الصحى للمنازل لتفعيل خدمة الصرف الصحى بقرية دهشور خلال الفترة القادمة

كما تم تفقد الأعمال الأنشائية بمشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيه والفرعية بقرية سقارة لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد للمشروع.

كما عاين نائب محافظ الجيزة، كوبري طريق سقارة السياحي علي ترعة شبرامنت قبل بدء أعمال احلال وتجديد الكوبري.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وشركات المرافق المتعارضة مع أعمال احلال وتجديد الكوبري وذلك قبل بدء الأعمال، والتقي بعدد من الباعه المتواجدين بالسوق العشوائي بمنطقة مزلقان سكة حديد مدينة البدرشين المقرر نقلهم للسوق الحضاري الجديد ولتطوير وفتح المزلقان لعمل مشاية للمارة واستمع النائب لشكواهم والتواصل والتنسيق مع مسؤولي هيئة سكة حديد مصر وشركة mot

لبحث سعر مناسب ومدة أيجارية مناسبة للمحال الجديدة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والمهندس أحمد فرغلي

مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

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