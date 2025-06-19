نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد أولى اجتماعات اللجنة التيسيرية لتطوير منطقة الكيت كات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الأول للجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات – إمبابة، والمناطق المحيطة بمساكن عزيز عزت، وذلك بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لتبني رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير المناطق غير المُخططة ورفع كفاءتها الخدمية والمعيشية إلى جانب الاستغلال الأمثل للمساحات العامة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع استهدف وضع آليات عمل اللجنة التيسيرية للمشروع، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تحديد وتشكيل فرق العمل المنبثقة عن اللجنة، لضمان تنفيذ المشروع وفق رؤية تنموية واضحة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن لمنطقة مساكن عزيز عزت، من حيث حالة البنية التحتية والإنشاءات والوقوف على العديد من المعوقات والمشكلات التي تعاني منها بعض القطاعات في تلك المناطق بالإضافة إلى تحديد الحدود الجغرافية للمنطقة المستهدفة بالتطوير ووضع خطوات تنفيذ المشروع.

وأوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل على تنفيذ هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط الحياة داخل المناطق غير المخططة، من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق على التنسيق التام والدوري مع محافظة الجيزة للوقوف علي آليات ومراحل العمل وتحديد الأولويات التنفيذية بما يضمن تحقيق تطوير حضاري مستدام يلبي احتياجات المواطنين.

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