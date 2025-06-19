نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق وتحديدًا بمحطات (الطالبية – مدكور – المطبعة) بقطاع وسط الجيزة ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل خط مياه قطر 300 مم المتعارض مع مسار المشروع في الجهة الشمالية من خط المترو.

الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، وذلك عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع ابن بطوطة.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية للتحرك في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى أنه في حال وجود أي شكاوى أو طلبات، يمكن التواصل مع الخط الساخن ١٢٥.