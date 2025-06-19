إيران تطلق صاروخا باليستيا يحمل رأسا حربيا بقنبلة عنقودية على إسرائيل ورعب فى تل أبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 06:32 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل يحمل رأسا حربيا بقنبلة عنقودية على وسط إسرائيل اليوم الخميس.

وقال مسؤول عسكرى إسرائيلى "إن مثل هذا الصاروخ يشكل تهديدا لمنطقة أوسع بكثير من الرؤوس الحربية الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخرى، لكن انفجار كل قنبلة عنقودية أصغر بكثير"، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وينشق الرأس الحربى للصاروخ أثناء هبوطه على ارتفاع نحو 7 كيلومترات، وينشر نحو 20 ذخيرة أصغر حجما فى دائرة نصف قطرها حوالى 8 كيلومترات، وهذه الذخائر لا تمتلك قوة دفع خاصة بها وتطير بشكل عشوائى نحو الأرض.

ويحذر الجيش الإسرائيلى من الاقتراب من أى بقايا صواريخ على الأرض لأنها خطرة وقابلة للانفجار.

وأطلقت إيران اليوم نحو 20 صاروخا باليستيا أربعة منها أصابت منزلا فى آزور.

كما أصابت صواريخ تحمل رؤوسا حربية كبيرة مستشفى سوروكا فى بئر السبع ومبان فى رمات جان وحولون، مما أسفر عن أضرار جسيمة وعشرات الجرحى.