مجموعة الأهلي.. لعنة أتالانتا تطارد إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 03:32 مساءً - يسعى فريق إنتر ميامي الأمريكي للخروج من دوامة النتائج السلبية التي تلازمه في مدينة "أتالانتا" عندما يواجه بورتو البرتغالي في العاشرة مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولا يملك إنتر ميامي تاريخاً جيداً في أتالانتا حيث ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" الذي يستضيف مباراة الفريق الأمريكي أمام بورتو البرتغالي، حيث خسر خمس مرات في أخر سبع زيارات، بينما فاز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

إنتر ميامي ضد بورتو

وتعادل إنتر ميامي في مباراة الجولة الأولى أمام الأهلي سلبيًا، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت مواجهة بورتو وبالميراس، وبذلك يتساوى كل فرق المجموعة في النقاط وعدد الأهداف.

ويطمح إنتر ميامي لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ 16، وهو الهدف ذاته الذي يسعى بورتو لتحقيقه، فيما أي نتيجة أخرى غير الفوز لكلا الفريق فتعني تضاءل الآمال في مواصلة مشوارهما بالبطولة.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة ديوجو كوستا حارس بورتو في مباراة إنتر ميامي عقب غيابه في المباراة الافتتاحية أمام بالميراس، ووفقًا لصحيفة "أوجوجو" البرتغالية فإن هناك شكوك حول مشاركة كوستا ضد إنتر ميامي، وهو ما يعني استمرار غيابه.

وأضافت أن ديوجو كوستا الحارس الأساسي لبورتو ما زال يخضع للعلاج في معسكر التدريب للتغلب على إصابة عضلية ولا يزال الشكوك تحوم حول مشاركته في مواجهة فريق ميسي ورفاقه.

تقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.