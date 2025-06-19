نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة للمواطنين: لا تنزعجوا انبعاث رائحة غاز بمنطقة المنيب لربط للخطوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنوه محافظة الجيزة، إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المرافق الحيوية، ورد إخطار إلى مركز السيطرة والتحكم من غرفة الطوارئ المركزية للغاز الطبيعي، يفيد بقيام الجهات المختصة بأعمال ربط خط الغاز الطبيعي لقطاعي 29 و30 بشارع 6 أكتوبر – المنيب، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، على أن تستمر الأعمال بشكل متناوب حتى الساعة 6:00 صباحًا من اليوم التالي.

وتشير المحافظة إلى أن تلك الأعمال قد ينجم عنها انبعاث رائحة غاز طبيعي في محيط المنطقة، وهي أعمال تتم وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان وتحت إشراف فني متخصص.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة أن الأمر آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة، وجارٍ المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة.