نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس غدًا الجمعة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا.. والقاهرة تسجل 36 درجة عظمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، الموافق 20 يونيو 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يظل مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تسود أجواء معتدلة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية كثيفة صباحًا على عدة مناطق

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



ودعت الهيئة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر، تجنبًا لأي حوادث محتملة نتيجة انخفاض الرؤية.

نشاط رياح واضطراب في حركة الملاحة بخليج السويس

ومن المتوقع أيضًا نشاط في حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مما يزيد من الإحساس ببعض التحسن في درجات الحرارة خلال فترات المساء، إلا أن هذا النشاط سيكون مصحوبًا بـاضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث ستصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 إلى 60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، وهو ما يستوجب الحذر بالنسبة للصيادين ومرتادي البحر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مختلف المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن المصرية، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية – الصغرى 24 درجة

الإسكندرية: العظمى 31 درجة – الصغرى 20 درجة

مرسى مطروح: العظمى 29 درجة – الصغرى 19 درجة

سوهاج: العظمى 39 درجة – الصغرى 24 درجة

قنا: العظمى 40 درجة – الصغرى 25 درجة

أسوان: العظمى 41 درجة – الصغرى 26 درجة

نصائح الأرصاد للمواطنين

وفي ضوء هذه التوقعات، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى:

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المحافظات الجنوبية.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون.

تناول كميات كافية من المياه والسوائل لتجنب الجفاف.

القيادة بحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وتواصل الهيئة متابعة مستجدات الحالة الجوية، مؤكدة أنها ستقوم بإصدار تحديثات دورية عند حدوث أي تغيرات مؤثرة في الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.