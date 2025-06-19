نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ١٩ يونيو اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا السيدة "تانيا فايون".

أشاد الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية وما يجمع البلدين من علاقات مميزة، مثمنًا نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وأكد على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وتبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما استعرض موقف مصر من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وانعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، حيث أشار إلى ضرورة وقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، منعًا لانزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والفوضى.

وأكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر للتنسيق مع سلوفينيا خاصة في ظل عضويتها بمجلس الأمن، وثمّن الوزير عبد العاطي الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها المتوازن من التطورات في المنطقة.