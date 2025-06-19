وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر لتعزيز البحث العلمي والتدريب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 يونيو 2025 02:29 مساءً - استقبل الأستاذ الدكتور/ شريف صدقي ،الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، الأستاذة الدكتورة/ صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والوفد المرافق لسيادتها ،في القاعة الرئيسية بمقر الوكالة.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة الأقصر في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بتقنيات الفضاء والأقمار الصناعية ،والتي تشكل محوراً أساسيا في تقدم صناعة الفضاء المصرية.

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتدريب الكوادر في قطاع علوم الفضاء والتكنولوجيا ذات الصلة.

عقب مراسم التوقيع قام الاستاذ الدكتور /شريف صدقي بتقديم درع الوكالة إلى الدكتورة/صابرين ، في إشارة إلى بداية شراكة مثمرة بين المؤسستين.