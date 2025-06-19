نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة تطوير ميناء الصيد برشيد ومشروع "نبع الحمراء" السياحي بوادي النطرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس 19 يونيو 2025، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة البحيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير ميناء الصيد برشيد ومشروع نبع الحمراء السياحي المتكامل بوادي النطرون، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والدكتور وليد البرقي عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

مدبولي: الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتوفير فرص عمل من المشروعات التنموية

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تطوير المناطق ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، مشيرًا إلى أن المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات تهدف إلى توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

محافظ البحيرة: تطوير ميناء الصيد برشيد ضمن خطة شاملة لتنمية مدينة رشيد

من جانبها، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خطة تطوير ميناء الصيد برشيد، والذي يعد أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد، مشيرة إلى أن المشروع يقع على مساحة تقارب 48،000 متر مربع ويشمل بعدًا اقتصاديًا وخدميًا متكاملًا، إذ يسهم في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والبيئية بالمنطقة.

وأضافت أن المشروع سيخلق فرص عمل متعددة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية والموقع الجغرافي للميناء، مشيرة إلى أن المركز الهندسي بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تم تكليفه بإعداد الدراسات الفنية والاستشارية اللازمة، وقد تم تشكيل لجنة موسعة للمتابعة وإعداد تقرير شامل حول الأعمال المطلوبة للتشغيل الكامل.

الميناء يخدم أنشطة الصيد والخدمات اللوجستية البحرية

وأوضحت محافظ البحيرة أن مشروع تطوير ميناء الصيد برشيد يتضمن تنفيذ عدد من المباني الخدمية والبنية التحتية والمرافق، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال قد تم الانتهاء منها بالفعل، لافتة إلى أن الأنشطة الاقتصادية التي سيحتضنها الميناء ستعتمد على دعم خدمات السفن والصيد، كما سيتم توفير خدمات لوجستية متكاملة لخدمة أغراض الميناء والأنشطة المرتبطة به.

مشروع نبع الحمراء السياحي.. مقصد جديد للسياحة البيئية والعلاجية

وفي سياق متصل، استعرضت محافظ البحيرة مخطط تطوير مشروع "نبع الحمراء" السياحي بوادي النطرون، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إقامة منتجع سياحي متكامل يعتمد على السياحة البيئية والعلاجية، ويقع بالقرب من بحيرة نبع الحمراء التي تتميز بمواصفات طبيعية فريدة تدعم السياحة الصحية، إذ لا يبعد الموقع سوى 10 كيلومترات من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ونحو 12 كيلومترًا من مدينة وادي النطرون.

وأكدت أن المشروع يعتمد على الاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الفريد في تعزيز الاستثمارات السياحية المستدامة، مشددة على أن التصميم العام للمشروع يراعي البُعدين البيئي والاجتماعي، إلى جانب كونه يقع ضمن نطاق مسار العائلة المقدسة، ما يضفي عليه قيمة دينية وسياحية مضافة.

رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع نبع الحمراء

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد دراسة جدوى شاملة لمشروع نبع الحمراء السياحي، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشددًا على أهمية جذب استثمارات مستدامة تسهم في تحقيق عوائد طويلة الأجل لمحافظة البحيرة، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمنطقة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظات، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمناطق ذات الفرص الواعدة.